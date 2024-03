Mit dem fünften AW09 in Richtung Zertifizierung

AW09 Prototyp (PS5) (Foto: Leonardo)

Ohne grosses Aufsehen zu erregen hat der fünfte und letzte AW09 Prototyp (PS5) am 24. Februar bei Kopter in Mollis seinen Erstflug durchgeführt, wie Leonardo auf der Heli-Expo in den USA bekannt gegeben hat.

Beim 25-minütigen Testflug waren mit an Bord waren Cheftestpilot Richard Grant und Chief Test Engineer Adam Reynolds zusammen mit dem CTO Michele Riccobono, der damit bei allen Erstflügen der letzten drei AW09-Prototypen im Helikopter erlebte.

Bereits beim ersten Flug habe sich gezeigt, dass der AW09 sehr von all den Weiterentwicklungen und Verbesserungen profitiere, die im PS5 realisiert sind. Die Zertifizierung des AW09 wird im nächsten Jahr erwartet. Mehr Neuigkeiten von Kopter und von der Heli-Expo 2024 in den USA in der nächsten Ausgabe von SkyNews.ch.