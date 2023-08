Learjet 85 macht Fortschritte

An der EBACE 2011 gab Bombardier auch Auskunft über den Entwicklungsstand beim Learjet 85, der neue Businessjet soll 2013 einsatzbereit sein.

Bei dem Learjet 85 handelt es sich um das erste Flugzeug von Bombardier, bei dem viele Teile fast ausschließlich aus Kohlefaserstoffen gefertigt werden. Die Entwicklungsarbeiten und die Produktionsvorbereitung finden an unterschiedlichen Standorten statt und schreiten planmäßig voran. In Wichita hat die Endfertigung der ersten Testmaschine begonnen, in Belfast werden die ersten Flügelhauptkomponenten für den Learjet 85 gefertigt, bevor sie zur Endfertigung ins mexikanische Querétaro verschifft werden. Das Werk in Mexiko nimmt im Learjet 85 Programm eine Schlüsselstellung ein, hier sollen zukünftig die meisten Arbeiten am neuen Mid Size Businessjet durchgeführt werden. Die Endmontage, die Flugtests und die Kundenauslieferungen werden voraussichtlich jeweils in Wichita erfolgen, da hier traditionell das größte Aviatik Know How vorhanden ist.