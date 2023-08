Erste Citation X mit Winglets ausgeliefert

Cessna lieferte erste Citation X mit modernen Winglets aus, die Maschine wurde im Cessna Service Center Wichita modifiziert.

Die Winglets von Winglet Technology, LLC, verhelfen der Citation X zu einer höheren Reichweite von 150 Nautischen Meilen (278 km), dies wird durch einen kleineren Luftwiderstand an den Flügelrandbögen erreicht. Die von Cessna und Winglet Technology, LLC, gemeinsam entwickelten Winglets sind von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA zugelassen und können in Form eines Nachrüstsatzes an die Citation X angestrakt werden. In die Winglets sind LED Antikollisionsleuchten eingebaut, die bei kleinerem Energieverbrauch bessere Leistungen erbringen als herkömmliche Leuchten. Momentan kann die Modifikation nur in Wichita durchgeführt werden, in Kürze dürfen jedoch auch andere Cessna Service Center die Arbeiten durchführen.