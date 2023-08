Cessna liefert erste Citation XLS+ aus

Die Maschine ging an einen nicht genannten Wiederverkäufer an der Ostküste in den Vereinigten Staaten.

Bei der Cessna XLS+ handelt es sich um die neuste Variante des am besten verkauften Geschäftsreiseflugzeuges dieser Klasse. Die Weiterentwicklung wurde im Oktober 2006 erstmals angekündigt und die amerikanische Zulassung erhielt die neue Maschine am 30. Mai 2008. Für die XLS+ liegen bei dem Flugzeugbauer aus Wichita bereits 200 Bestellungen vor. Bei der Cessna XLS+ handelt es sich um eine Weiterentwicklung berühmten Excel Serie, die Pate stand für den Midsize Jet Cessna XLS. Link: Cessna