Cessna produziert seit 40 Jahren Citation Jets

Keine andere Business Jet Familie verkaufte sich besser als die erfolgreichen Citation Jets.

Das Erfolgsmuster hob am 15. September 1969 zu seinem erfolgreichen Jungfernflug ab. Am Steuer des Fanjet 500 sass Captain Milt Sills, der Testflug dauerte eine Stunde und 45 Minuten. Derzeit werden die Citation Mustang, CJ1+, CJ2+, CJ3, XLS+, Sovereign und Citation X gefertigt. Cessna hat heute mehr als 6000 Jets aus der Citation Familie ausgeliefert, das neuste Muster der Citation Jet CJ4 befindet sich momentan in der Flugerprobung und wird ab 2010 verfügbar sein.