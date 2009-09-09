Cessna kann Jets nach China verkaufen

Die chinesische Flugaufsichtsbehörde (CFIC) kauft bei Cessna drei Citation Sovereign, die gab Cessna gestern bekannt.

Die Beamten der chinesischen Luftfahrtbehörde werden die drei Flugzeuge von Cessna für Kalibrierungsflüge über dem Luftraum Chinas benutzen. Die Civil Aviation Administration of China betreibt bereits acht Cessna Citation Sovereign. Die Behörde entschied sich für zusätzliche Flugzeuge dieses Typs, weil sie mit der Citation Sovereign äusserst zufrieden sind und die operative Flexibilität gepaart mit hoher Geschwindigkeit und großer Reichweite, die Maschine zum idealen Fluggerät für die Inspektionsaufgaben macht. Neben den hohen Reisefluggeschwindigkeiten verfüge das Modell auch über sehr gute Langsamflugeigenschaften, die bei Vermessungsflügen im Anflugbereich sehr wichtig seien, berichtet die CFIC. Die neuen Flugzeuge werden Ende 2010 ausgeliefert werden.