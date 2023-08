Cessna will ersten Skycatcher 2009 ausliefern

Trotz eines Absturzes einer Prototyp Maschine will Cessna ihr neues Kleinflugzeug C162 Skycatcher im nächsten Jahr an die Kunden bringen.

Die erste C162 Skycatcher Maschine wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2009 ausgeliefert. Cessna hat für das kleine Schulflugzeug bereits 1000 Bestellungen im Auftragsbuch. Der Absturz von Prototyp 2 konnte durch Cessna überwunden werden, die Maschine ging bei Trudel Versuchen verloren. Prototyp Nummer 1 übernahm anschliessend die Rolle des wichtigsten Testflugzeuges und mit einer andere Zelle werden jetzt die Statiktests durchgeführt. Die Cessna 162 wird in Zukunft in chinesischen Produktionshallen bei Shenyang Aircraft Corporation (SAC) fabriziert. Cessna und die zahlreichen Zulieferbetriebe versorgen die Chinesen mit Bestandteilen und Cessna übernimmt die Qualitätssicherung in der Endkontrolle.