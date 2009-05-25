Dritter CJ4 nimmt Form an
25.05.2009 RK
Cessna montierte auf der regulären Produktionsstrasse kürzlich den Flügel an den dritten CJ4.Der CJ4 ist ein Business Jet mit sechs Sitzplätzen und wird die Citation Jet Familie nach oben hin ergänzen. Prototyp Nummer 001 und Serienmaschine 002 haben während dem Flugtestprogramm zusammen bereits mehr als 800 Flugstunden absolviert. Cessna beabsichtigt den 8,4 Millionen US Dollar teuren Kleinjet bis Ende Jahr zugelassen zu haben und will 2010 mit der Markteinführung beginnen. Die Citation Jet Reihe mit den Mustern CJ1, CJ2, CJ3 und jetzt neu CJ4 wurde 1993 lanciert, nach Angaben von Cessna wurden bereits fast 1400 Jets dieser Baureihe verkauft. Link:Cessna Link: Umschulungsblog Citation Jet 1. Folge