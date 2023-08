Cessna besiegelt Zusammenarbeit mit China

Der US amerikanische Flugzeugbauer Cessna hat mit der China Aviation Industry General Aircraft Company (CAIGA) einen Endfertigungsvertrag für die Cessna Citation XLS+ unterzeichnet.

In Zukunft wird der Midsize Business Jet Citation XLS+ für den chinesischen Markt bei CAIGA in Zhuhai zusammengebaut, die Verträge dazu wurden an der diesjährigen Airshow China in Zhuhai unterzeichnet. Neben dem modernen Business Jet wird für chinesische Kunden auch das bewährte Nutzflugzeug Cessna Caravan in China produziert. Chinas Business Jet Markt ist noch unterentwickelt. Hier vermuten die westlichen Hersteller in Zukunft einen grossen Nachholbedarf, daher ist es nicht verwunderlich, dass alle grossen Mitspieler in China Kooperationen suchen oder eigene Niederlassungen aufbauen.