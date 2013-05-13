Gulfstream konnte mehr Flugzeuge ausliefern

Der US-amerikanische Business Jet Produzent aus Savannah, Georgia konnte in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres neunundzwanzig Geschäftsreisejets ausliefern, das waren zehn mehr als im ersten Quartal 2012.

Im ersten Quartal 2013 haben bei Gulfstream dreissig "grüne Jets" die Fabrikationshalle verlassen, fünfundzwanzig grosse Jets der Serien G450, G550, G650 und fünf Jets mittlerer Grösse der Serien G150, G280. Ein Jahr zuvor fertigte der Flugzeugbauer aus Savannah fünfundzwanzig Jets, aufgeteilt in dreiundzwanzig grössere und zwei mittelgrosse Jets. Laut Aussagen von General Dynamics Geschäftsführerin Phebe N. Novakovic sei der Bestellungseingang bei den G450 und G550 Large Business Jets als gut zu bezeichnen.