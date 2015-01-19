Embraer konnte 208 Zivilflugzeuge ausliefern

Embraer 190 (Foto: Embraer)

Der weltweit drittgrößte Flugzeugproduzent konnte im vergangenen Geschäftsjahr 92 Verkehrsflugzeuge und 116 Business Jets ausliefern.

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im vergangenen Jahr 208 Flugzeuge ausliefern. Übers ganze letzte Jahr gesehen konnte der Flugzeugproduzent aus São José dos Campos 92 Verkehrsjets ausliefern. Die Auslieferungen unterteilten sich auf 1 Embraer E170, 62 Embraer E175, 19 Embraer E190 und 10 Embraer E195. Bei den Business Jets unterteilten sich die 116 Auslieferungen auf 92 kleinere Jets und 24 größere Geschäftsreiseflugzeuge.

Im vierten Quartal konnte Embraer 30 Verkehrsflugzeuge und 52 Business Jets ausliefern.

Der Auftragsbestand lag Ende Jahr bei 20,9 Milliarden US Dollar. Bei den Verkehrsflugzeugen sind noch 459 Bestellungen offen.