Cessna Citation CJ4 Rollout

Am 16. November fand in Wichita (Kansas) das Rollout der ersten Cessna Citation CJ4 statt.

Bei der ersten Produktionseinheit findet jetzt der Innenausbau und das Lackieren statt. Währendessen wird an drei Testflugzeugen für die Typen-Zertifikation gearbeitet. Die Citation CJ4 wartet mit einer breiten Standardausstattung auf. Eine Collins Pro Line 21 Avionics Suite mit 4 Bildschirmen unterstützt den Piloten mit elektronischem Kartenmaterial und grafischer Wetterdarstellung. Ausserdem sind TCAS II, EGPWS Class A TAWS, Dual Mode S Diversity Transponder mit ADS-B Kompatibilität mit an Bord, sowie ein Mulit-Scan Wetter Radar. Die neuen elektronisch gesteuerten Williams International FJ44-4A Triebwerke feiern mit der CJ4 ihr Debüt. Die Kabine des Flugzeuges kann so konfiguriert werden, dass bis zu acht Passagiere darin Platz haben, inklusive Toilette im hinteren Kabinenraum. Dank des Rockwell Collins Venue cabin management system werden die Passagiere mit BluRay DVD Abspielmöglichkeit und HD Bildschirmen, sowie XM Radio unterhalten. Bis jetzt haben die CJ4 Testflugzeuge mehr als 1600 Flugstunden in mehr als 1000 Flügen absolviert.