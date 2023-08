Cessna macht Betriebsferien

Um weitere Entlassungen zu vermeiden schliesst der Flugzeugbauer zwischen dem 22. Juni und dem 21. Juli 2009 die Produktion.

Die unbezahlten Ferien gelten für alle Mitarbeiter von Cessna, selbst das Management wird sich an der angeordneten Sparübung beteiligen. Laut Unternehmensaussagen werden von den verordneten Zwangsferien nur wenige Mitarbeiter, die an wichtigen Schlüsselpositionen arbeiten, verschont. Der Kundendienst und einige Personen im Verkauf müssen verfügbar bleiben, auch einige Mitarbeiter, die am CJ4 Programm arbeiten, können nicht in die Ferien geschickt werden. Cessna leidet unter der Absatzkrise bei den Geschäftsreisejets und musste bereits rund 7000 Mitarbeiter entlassen, um die Ausfälle auszugleichen.