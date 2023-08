Erster Cessna CJ4 ausgeliefert

Im März 2010 erhielt die neue Cessna Citation CJ4 die Zulassung von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA, jetzt konnte der erste Kunde seine CJ4 übernehmen.

Cessna gab in der Pressemeldung nicht bekannt an wen das neue Fluggerät ausgehändigt wurde, in dieser Branche gilt nach wie vor das Motto der höchsten Diskretion. Bei dieser CJ4 handelt es sich auch um die erste Maschine von Cessna, die mit der GreenTrak Flugplanungssoftware ausgeliefert wurde. Dieses Programm macht es den Piloten möglich, nach einem Wirtschaftlichkeitsindex zu fliegen, wie es bei den grossen Linienflugzeugen schon seit Jahren möglich ist. Laut Angaben von Cessna ist es das erste Flugzeug in der General Aviation, das mit einem Index System ausgerüstet ist. Die CJ4 ist mit einem modernen Pro Line 21 von Collins ausgelegt und verfügt über vier Bildschirme im Cockpit. Angetrieben wird die Maschine durch zwei Williams FJ44-4A, die im Februar 2010 die FAA Zulassung erhielten.