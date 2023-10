Herbstferienwelle am Flughafen Frankfurt

Lufthansa am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport AG)

Der Flughafen Frankfurt erwartet während den Herbstferien eine starke Reisewelle, an den verkehrsreichsten Tagen werden bis zu 205.000 Passagiere erwartet.

Vor dem Winter noch einmal kräftig Sonne tanken – das machen viele Hessinnen und Hessen, die am kommenden Wochenende (Herbstferien: 21.10. bis 29.10.2023) vom Flughafen Frankfurt in den einwöchigen Urlaub fliegen. So stehen auch in diesem Jahr Sonnenziele auf der Reiseliste, aber auch Städtetrips sind beliebt.

„Wir erwarten zum Start in die Herbstferien bis zu 205.000 Passagiere täglich und damit regen Betrieb an unserem Airport“, erklärt Thomas Kirner, Leiter Passagierkommunikation der Fraport AG. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Terminal und auf dem Vorfeld sind darauf gut vorbereitet, zählen aber auch weiter auf die Unterstützung unserer Gäste.“

Gut vorbereitet ist, wer beim Kofferpacken die Gepäckbestimmungen der Airlines beachtet. Flüssigkeiten im Handgepäck verstauen Reisende in Einzelgefäßen (nicht mehr als 100 Milliliter) in einem wiederverschließbaren, durchsichtigen Plastikbeutel mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter. Babynahrung und flüssige Medikamente dürfen Passagiere zusätzlich mitführen.

Gut vorbereitet ist, wer online von zuhause die wichtigsten Schritte erledigt. Gäste checken ab 24 Stunden vor Abflug bei der jeweiligen Fluggesellschaft ein und reservieren sich direkt ihren Lieblingssitzplatz im Flugzeug mit. Auch den von vielen Airlines angebotenen Vorabend Check-in nutzen Passagiere.

Fraport AG