Zwei französische Rafale Kampfflugzeuge abgestürzt

Gestern, Donnerstag, den 24. September 2009 sind zwei Trägergestützte Rafale Kampfflugzeuge über dem Mittelmeer abgestürzt.

Die beiden Kampfjets befanden sich auf einem regulären Trainingsflug über dem Mittelmeer, beim Retourflug kam es wohl zu einem Zusammenstoss in der Luft, diese These wurde von der französischen Navy jedoch noch nicht bestätigt. Ein Pilot konnte gestern aus dem Meer gefischt werden, nach dem zweiten Mann wird immer noch mit Hochdruck gesucht. Der Unfall ereignete sich um 18.09 rund 30 Kilometer östlich von Perpignan, die Flugzeuge befanden sich auf dem Rückweg zum Flugzeugträger Charles de Gaulle, von wo aus sie auch gestartet waren. Die Navy sprach von sehr erfahrenen Piloten, die in den zwei Unfallmaschinen sassen. Der französische Verteidigungsminister, Hervé Morin, bedauert den Zwischenfall und hat eine Untersuchung angeordnet. Die französische Marine hat bis jetzt siebzehn Rafale Kampfflugzeuge übernommen, bei diesem Absturz handelt es sich um den zweiten eines Rafale Kampfflugzeuges, 2007 stürzte eine Rafale der französischen Luftwaffe ab, weil der Pilot kurzzeitig an einer Desorientierung litt. Link: Interview über den Rafale Fighter in der Ausschreibung Tiger Teilersatz TTE