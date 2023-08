Emirate interessiert an Super Hornet

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben technische Informationen zum F/A-18E/F Super Hornet von Boeing angefordert.

Im Rennen um den 10 Milliarden US Dollar Auftrag schweren Auftrag ist das französische Kampfflugzeug Rafale. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nun bei Boeing eine technische Detailanfrage für den F/A-18E/F hinterlegt und könnte mit diesem Schritt die Lösung von Dassault unter Druck. Der Rafale ist zweifellos eines der besten Kampfflugzeuge auf dem Markt, als einziger Schwachpunkt ist das M-88 Triebwerk auszumachen, am Radar und an der integrierten Kampf-Elektronik gibt es nichts auszusetzen. Mit dieser technischen Anfrage an Boeing wollen die Emirate wohl den Druck auf Dassault und Frankreich erhöhen, dem Rafale ein effizienteres Triebwerk zu verpassen.