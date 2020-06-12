Neuerung bei Emirates Skywards

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates Skywards-Mitglieder können neu im Emirates Official Store Meilen als Zahlungsmittel verwenden.

Einkaufen im Emirates Official Store ist jetzt noch bequemer: Mitglieder des Vielfliegerprogramms der Airline, Emirates Skywards, können ab sofort im digitalen Emirates Store mit ihren Skywards-Meilen bezahlen. Zudem sammeln sie bei jedem Einkauf pro ausgegebenem US-Dollar eine Meile.

Online-Shopping ist derzeit gefragter denn je und so können Skywards-Mitglieder weiterhin bequem von zu Hause aus beliebte Luxusartikel, wie den Emirates Signature Tee von Dilmah oder die bequeme First-Class-Decke, bestellen. Der Emirates Official Store verfügt über ein vielfältiges Sortiment mit über 500 Produkten aus den Bereichen Reisen, Abenteuer, Sport, Lifestyle und Mode. Ganz gleich, ob Kunden nach einem einzigartigen Geschenk, nach Reiseutensilien für zukünftige Flüge oder Kinderartikeln suchen, oder ob sie Flugzeugmodelle sammeln: im Emirates-Onlineshop werden sie fündig.

Alle Produkte können online auf www.emirates.store erworben werden. Die Versandkosten belaufen sich auf sieben US-Dollar innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate oder 30 US-Dollar weltweit. Ab einem Einkaufswert von 20 US-Dollar erhalten Kunden einen Versandkosten-Nachlass von 80 Prozent. Weitere Informationen zum Bonusprogramm von Emirates und das Formular zur kostenlosen Registrierung für Emirates Skywards sind hier abrufbar: https://mobile.emirates.com/english/skywardsEnrollmentLoad.xhtml

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