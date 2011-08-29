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T-45 Goshawk fliegt mit Biotreibstoff

29.08.2011 BGRO
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Die US Navy hat einen ersten Biotreibstoffflug mit einem ihrer T-45 Goshawk Trainer unternommen.

Der Flug fand am 24. August 2011 statt, die T-45 Goshawk startete auf der US Navy Basis Patuxent River. Angetrieben wurde das Triebwerk der T-45 durch ein Gemisch aus herkömmlichen JP-5 Treibstoff und einem Biokraftstoff aus der Camelina Pflanze. Die US Navy will bis 2016 ihre starke Abhängigkeit von herkömmlichem Treibstoff reduzieren und verstärkt auf Biokraftstoff ausweichen.
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