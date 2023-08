J-10B Jet fliegt mit Antrieb aus China

Das J-10B Kampfflugzeug mit der Baunummer 1035 wird mit einem WS-10 aus chinesischer Produktion angetrieben, das Triebwerk wurde vom russischen AL-31FN abgeleitet.

Der J-10B Prototyp wird im Flugtestzentrum von Chengdu erprobt und hat das Shenyang Liming WS-10A Taihang Triebwerk eingebaut. Die Maschine soll laut chinesischen Pressemeldungen Ende Juli zum Jungfernflug gestartet sein. Die J-10 Kampfjets wurden bisher mit dem russischen AL-31FN von NPO Saturn angetrieben, das auch in der Su-27 Flanker eingebaut ist. Bei dem J-10B handelt es sich jetzt um einen Kampfjet, der vollständig in China entwickelt und gebaut wird, die Maschine unterliegt daher keinen Exportbeschränkungen mehr und könnte für Länder mit kleineren Militärbudgets zu einer interessanten Option werden. China hat die J-10B bereits an Pakistan offeriert. Das Muster soll nach unbestätigten Quellen sogar mit einem modernen AESA Radar mit aktiver Strahlschwenkung ausgerüstet sein.