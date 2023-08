Dritter Su-30MK2 ausgeliefert

Laut Angaben von KNAAPO in Komsomolsk am Amur wurde die dritte Su-30MK2 an Indonesien geliefert.

Die ersten beiden Kampjets wurden bereits im Dezember an Indonesien geliefert, dieser Auftrag über sechs moderne Suchoi Kampflugzeuge wurde im Juli 2008 unterzeichnet. Zwischen 2009 und 2010 werden die restlichen drei Su-27SKM an die indonesische Luftwaffe geliefert. Bei der Su-27SKM handelt es sich um einen einsitzigen Luftüberlegenheitsjäger und die Su-30MK2 ist das zweisitzige Mehrzweck-Jagdflugzeug von KNAAPO. Die drei Flugzuge werden auf dem Stützpunkt Makasar stationiert werden und mit den vier Maschinen aus der ersten Lieferung von 2003 eine Staffel formieren.