Zusammenschluss von Northwest und Delta bewilligt

Die Fusionierungspläne der amerikanischen Fluggesellschaften Delta Air Lines und Northwest Airlines Corp. sind vom FAA bewilligt worden.

Die beiden Airlines meldeten, die Federal Aviation Administration habe ihnen für ihren Zusammenschluss grünes Licht gegeben. Das heisst konkret, Delta und Northwest können ihren Flugbetrieb während den nächsten 15 bis 18 Monaten zusammenlegen. Die neue Fluggesellschaft wird unter dem Namen Delta betrieben und in Atlanta stationiert sein. Sie wird mit fast 800 Flugzeugen mehr als 390 Destinationen in 67 Ländern anfliegen und 75.000 Arbeitnehmer beschäftigen können. Delta erwartet Einnahmen von mehr als US$ 35 Milliarden. Die Fusion soll voraussichtlich Ende Jahr vollendet sein.