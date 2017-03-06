Airbus A350-1000 unter Nordlichtern

Airbus A350-1000 Iqaluit im Nordlicht (Foto: Airbus)

Airbus hat ein eindrückliches Foto mit ihrem Airbus A350-1000 im kanadischen Iqaluit veröffentlicht, dieses zeigt den Airbus A350-1000 unter einem Nordlichtvorhang.

Der A350-1000 weilte während der letzten Woche auf dem nordkanadischen Flugplatz Iqaluit, hier zeigte der längste A350 XWB seine Wintertauglichkeit. Während fünf Tagen wurde der A350-1000 bei Temperaturen zwischen minus 28 und minus 37 Grad Celsius am Boden wie im Flug ausgiebig getestet. Alle Kältetests verliefen laut Airbus zur vollsten Zufriedenheit.