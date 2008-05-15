Piloten der Delta nehmen Vertrag an

Die Piloten der Delta Air Lines Inc haben mit einer eindeutigen Mehrheit von 78 Prozent den Vertragsentwurf angenommen.

Dieser sichert ihnen Lohnerhöhungen, eine Aktienbeteiligung von 3,5 Prozent und weitere Vorteile zu, gewährt dem Management aber auch mehr Handlungsspielraum. Der Vertrag wurde für über 7000 Delta Piloten ausgestellt, 4590 gaben ihre Stimme ab, davon 3580 für die Vertragsannahme. Das neue Abkommen tritt mit der Vollendung des Zusammenschlusses von Delta und Northwest in Kraft. Die jeweiligen CEOs versicherten, dass keine HUBS geschlossen würden, niemand konnte jedoch sagen, wie viele Stellen gestrichen werden müssen. Die Schätzungen liegen bei 1000. Am 14. April hatte Delta die Übernahme von Northwest Airlines bekannt gegeben.