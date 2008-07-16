Delta und Northwest geben die Leiter ihrer neuen Airline bekannt

Delta Air Lines und Northwest Airlines veröffentlichen die Namen der Führungspersonen der neuen Airline.

Wie erwartet, wird Delta Chief Executive Richard Anderson die Leitung der neuen Airline übernehmen, während Ed Bastian die Position des CFO belegen wird und gleichzeitig die des CEO bei Northwest, die zukünftig Deltas Tochtergesellschaft sein wird. Der frühere CEO der Northwest Doug Steenland wechselt zum Direktoren Gremium bei Delta. Im April hatten die beiden Airlines ihren Zusammenschluss bekannt gemacht, die fusionierte Fluggesellschaft soll den Namen Delta tragen und in Atlanta stationiert sein.