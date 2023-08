Delta Airlines will neues Handling ins Leben rufen

Delta Airlines will eine neue Abfertigungsgesellschaft mit Hauptsitz in Minneapolis aufbauen, die für das Handling der Regionalflüge verantwortlich sein wird.

Die neue Zweigstelle von Delta Airlines hätte den Auftrag alle Aufgaben im Abfertigungsbereich ihrer Regionalen Unterauftragnehmer wie Delta Connection, Comair, Mesaba und Compass Airlines zu übernehmen. Regional Handling Services (RHS) würde auf 100 Flughäfen aktiv werden und bei weiteren 170 Flughäfen Unterstützungsaufgaben bei Anschlussflügen von Delta Airlines übernehmen. Delta Airlines verspricht sich damit in diesem Bereich Synergien zwischen den Subeinheiten von Northwest und Delta besser nutzen zu können und in der neuen Geschäftseinheit kosteneffizienter arbeiten zu können. Die beiden Fluggesellschaften werden momentan zu einer Airline zusammengeführt. Die neue Unternehmung in der Abfertigung RHS soll bereits ab dem 3. Quartal aktiv sein. Delta ist bestrebt den Übergang von der jetzigen Lösung für die Mitarbeiter so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Link: Delta Airlines