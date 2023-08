Delta und Northwest legen Gates zusammen

Delta Air Lines Inc. will als Folge des Zusammenschlusses mit Northwest Airlines rund 170 Gates an verschiedenen Flughäfen abgeben.

CEO Richard Anderson informierte seine Mitarbeiter am Donnerstag über die geplanten Aktionen, und sagte, mit den 170 Gates würden auch mehrere Millionen Dollar Mietkosten wegfallen. Delta übernahm Northwest im Oktober 2008 und kreierte so die weltgrösste Airline. Neben der erwähnten Massnahme wird auch das neue Logo der Airline die alten Northwest Logos ablösen und die Flugzeuge erhalten einen neuen Anstrich. Die Airline, die auf den jeweiligen Flughäfen besser vertreten ist, behält ihre Gates, während die andere ihre Flüge ebenfalls auf dieselben Gates verlegt.