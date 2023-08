Delta und Midwest arbeiten zusammen

Delta Air Lines gab heute die Zusammenarbeit mit Midwest Airlines im Rahmen einer Marketing- und Vielflieger- Partnerschaft bekannt.

Die Partnerschaft führt noch von einer früheren Zusammenarbeit der Midwest mit Northwest Airlines her, welche Delta im letzten Jahr übernommen hatte. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr werden Vielflieger der Airlines Midwest und Delta Air Lines auf einem gemeinsamen Netzwerk der beiden Fluggesellschaften Meilen sammeln und einlösen können. Durch das Hinzukommen der Delta wird das Angebot der Midwest auf 379 Städte erweitert. Im Juni wird ausserdem ein neuer Codeshare Vertrag in Kraft treten, der den alten Vertrag zwischen Northwest und Midwest ersetzen soll.