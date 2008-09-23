Ryanair grounded 14 Flugzeuge

14 Maschinen des Low-Cost-Carriers Ryanair werden diesen Winter am Boden bleiben.

Die am Stansted Flughafen stationierten Flugzeuge sollen aufgrund der hohen Kerosinpreise und der sinkenden Kundennachfrage diesen Winter ihren Betrieb einstellen. Ryanair hat keine Verträge für den Treibstoffkauf im nächsten Jahr, glaubt aber, dass die Ölpreise ihren Sinkkurs der letzten Wochen, mit Ausnahme des gestrigen Rekordanstiegs, beibehalten werden. Im letzten Jahr hatte Ryanair bereits sieben Flugzeuge eingestellt.