Delta Air Lines verbucht moderaten Verlust

Delta Air Lines gab einen Dirttquartalsverlust von USD 50 Millionen bekannt. In der Vorjahresperiode hatte sie noch einen Reingewinn von USD 220 Millionen verbuchen können.

CEO Richard Anderson bezeichnete das Ergebnis als „moderaten Verlust.“ Würde man die ausser-ordentlichen Posten nicht mitberechnen, läge der Verlust bei USD 26 Millionen, sagte DL.

Anderson erwartet, dass die Fusion mit Northwest im laufenden Quartal abgeschlossen wird. Er begrüsste das Sinken des Treibstoffpreises und meinte, „wir werden eher mit der sinkenden Nachfrage fertig als mit einem Ölpreis von USD 150 pro Barrel.“ Gestern ist der Ölpreis auf USD 71 gefallen.

Die Einnahmen von DL stiegen im dritten Quartal um 9 Prozent auf USD 5,72 Milliarden, gleichzeitig nahmen aber die Ausgaben um 17 Prozent zu. Es verbleibt ein Betriebseinkommen von USD 131 Millionen, was 71 Prozent weniger sind als im Vorjahr. Im vierten Quartal rechnet DL mit einem ähnlich moderaten Verlust wie im dritten.