Boeing lieferte 27 Militärmaschinen aus

Auf der militärischen Seite konnte der US Flugzeugbauer Boeing im ersten Quartal 2011 insgesamt 27 Maschinen ausliefern.

Boeing hat sich über die letzten 15 Jahre durch Zukäufe ein grosses Portefeuille im militärischen Kampfflugzeugbau gesichert, so kam 1997 der legendäre Flugzeugbauer McDonnell Douglas dazu, welcher für die Produktion der F-15 Eagle und FA-18 Hornet verantwortlich war. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs konnte Boeing neben vier F-15 Kampfjets auch 13 Kampfflugzeuge aus der FA-18 Typenreihe ausliefern. Bei den Transportern gingen drei C-17 Globemaster an Kunden, und bei den Hubschraubern konnten sieben Chinook Grosshelikopter ausgeliefert werden. Bei den Tankflugzeugen fand eine 767 Auslieferung statt.