Ägypten könnte weitere F-16 kaufen

Lockheed Martin kann sich weiterhin an interessierten Kunden für ihre bewährten F-16 Fighting Falcon Kampfflugzeuge erfreuen.

Anlässlich einer Medienpräsentation im Januar gab der Finanzchef von Lockheed Martin zu erkennen, dass Ägypten und der Irak ihr Interesse an neuen F-16C Kampfflugzeugen geäussert hätten. Ägypten hat bei der amerikanischen Rüstungsschmiede bereits Ende 2008, nach Möglichkeiten neue F-16C zu erstehen, angeklopft. Ein offizielles Rüstungsbegehren ist bei der amerikanischen Beschaffungsbehörde noch nicht eingetroffen. Irak hat bereits seit längerem ihr Interesse an dem Falcon bekundet. Die F-16 wird nun bereits seit mehr als 30 Jahren produziert und Lockheed Martin hat noch mehr als 100 offene Bestellungen für das erfolgreichste Kampfflugzeug der letzten Jahre. F-16 in Action