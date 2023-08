airberlin und Royal Jordanian kooperieren

Ab sofort können Teilnehmer von topbonus, dem Vielfliegerprogramm von airberlin, auf allen Flügen mit dem oneworld Mitglied Royal Jordanian Meilen sammeln. Royal Plus Teilnehmer können sowohl auf airberlin als auch auf NIKI Flügen Meilen sammeln und einlö

Aktuell können Royal Jordanian Flüge bei airberlin ab Berlin, Frankfurt, München und Wien gebucht werden. topbonus Teilnehmer geben zum Meilensammeln bei der Buchung einfach ihre topbonus Nummer an oder legen die topbonus Card am Check-in Schalter vor. Die auf dem Royal Jordanian Flug gesammelten Meilen werden automatisch dem topbonus Meilenkonto gutgeschrieben. Zum heutigen Zeitpunkt nehmen bereits mehr als 2,8 Millionen Fluggäste am topbonus Programm teil und nutzen die exklusiven Vorteile der vielen topbonus Partner, wie zum Beispiel Hotels, Mietwagen, Versicherungen oder Zeitschriften. Durch den für 20. März 2012 geplanten oneworld Beitritt wird topbonus für Vielflieger noch attraktiver.