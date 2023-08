Verdi Mitglieder sagen ja

Das unter der Gewerkschaft Ver.di organisierte Bodenpersonal von Lufthansa billigte in einer Urabstimmung das Verhandlungspaket mit Lufthansa.

51 Prozent der Mitglieder stimmten ja zu der ausgehandelten Lösung mit der Fluggesellschaft Lufthansa. Nun kriegen 50.000 Beschäftigte am Boden und in der Kabine rückwirkend auf den 1. Juli eine Lohnerhöhung von 5,1 Prozent. Am 1. Juli 2009 gibt es noch einmal 2,3 Prozent mehr Lohn. Lufthansa begrüsst den positiven Entscheid der Gewerkschaftsmitglieder.