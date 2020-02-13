KLM kann im Januar zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Januar 2020 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,640 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozent auf 10,058 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,9 Prozent auf 8,772 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist mit 87,2 Prozent unverändert geblieben.

Im Berichtsjahr 2019 konnte KLM 35,092 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.