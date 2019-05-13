KLM gibt Aprilzahlen bekannt
13.05.2019 PS
Im April 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,995 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.
Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 10,221 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 9,208 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung blieb mit sehr hohen 90,1 Prozent konstant.
In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte KLM insgesamt 10,734 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,8 Prozent.
KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.