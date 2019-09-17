KLM mit leicht mehr Passagieren

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im August 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,175 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent auf 10,748 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 9,840 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch hohe 91,6 Prozent leicht zurückgegangen.

Im den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 23,330 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.