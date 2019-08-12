KLM gibt Julizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juli 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,176 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozent auf 10,726 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 9,834 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf hohe 91,7 Prozent.

Im den ersten sieben Monaten 2019 konnte KLM 20,155 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.