KLM gibt Maizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Mai 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,115 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozent auf 10,650 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 9,420 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf hohe 88,5 Prozent weiter verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit KLM insgesamt 13,849 Millionen Passagier, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.