KLM kann im Januar leicht zulegen
15.02.2019 PS
Im Januar 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,547 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.
Die Verkehrsleistung wurde um 0,7 Prozent auf 9,774 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,3 Prozent auf 8,520 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,2 Prozent leicht abgeschwächt.
Im Berichtsjahr 2018 konnte KLM 34,170 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.
KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.