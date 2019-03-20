KLM mit leicht mehr Passagieren

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Februar 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,431 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,9 Prozent auf 8,765 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um ein Prozent auf 7,719 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung blieb bei hohen 88,1 Prozent konstant.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.