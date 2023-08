United sales-and-leases-back 15 Flugzeuge

United Airlines Muttergesellschaft UAL meldet, dass sie 15 Boeing 757 Flugzeuge verkauft hat um sie dann zu leasen und generiert so Casheinnahmen von US$ 150 Mio.

UAL verkaufte die Flugzeuge an East Shore Aircraft, wird sie aber weiterhin selber betreiben. Dieses Sale-and-Lease-Back System wird von den Airlines angewandt, um Liquidität in der Unternehmung zu lösen. United hat so im laufenden Quartal bereits US$ 250 Millionen der erwarteten zusätzlichen US$ 300 Mio Liquidität erreicht. Auch andere Airlines suchen nach Wegen, ihre Aktiven zu verbessern, um sich vor den wirtschaftlichen Turbulenzen zu schützen.