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United sales-and-leases-back 15 Flugzeuge

10.12.2008 PSEN
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United Airlines Muttergesellschaft UAL meldet, dass sie 15 Boeing 757 Flugzeuge verkauft hat um sie dann zu leasen und generiert so Casheinnahmen von US$ 150 Mio.

United Airlines

United Airlines Muttergesellschaft UAL meldet, dass sie 15 Boeing 757 Flugzeuge verkauft hat um sie dann zu leasen und so Casheinnahmen von US$ 150 Mio zu generieren.

UAL verkaufte die Flugzeuge an East Shore Aircraft, wird sie aber weiterhin selber betreiben. Dieses Sale-and-Lease-Back System wird von den Airlines angewandt, um Liquidität in der Unternehmung zu lösen. United hat so im laufenden Quartal bereits US$ 250 Millionen der erwarteten zusätzlichen US$ 300 Mio Liquidität erreicht. Auch andere Airlines suchen nach Wegen, ihre Aktiven zu verbessern, um sich vor den wirtschaftlichen Turbulenzen zu schützen.

 

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