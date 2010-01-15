Aer Lingus Piloten nehmen Deal an

Aer Lingus teilt mit, dass ihre Piloten den vorgeschlagenen Kostenkürzungsvertrag angenommen haben.

Die Sparmassnahmen beinhalten den Abbau von 76 Pilotenstellen, sowie eine Lohnreduktion von zehn Prozent für die verbleibenden Kapitäne und Co-Piloten. Aer Lingus will insgesamt 30 Millionen Euro einsparen. Weitere Details müssen erst noch verhandelt werden. Heute morgen gab die Airline in einem Statement bekannt, die Annahme des Vertrags sei ein konstruktiver Schritt nach vorne für ihre Aktionäre und ihre Angestellten, und sie freue sich darauf, den Plan umzusetzen, wenn er fertig ausgearbeitet sei.