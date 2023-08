TransAsia kauft Airbus Maschinen

Die taiwanesische Airline TransAsia Airways hat bei Airbus zwei A330-300 sowie sechs A321 in Auftrag gegeben.

Bei TransAsia handelt es sich um die älteste Fluggesellschaft Taiwans, die Fluggesellschaft wurde bereits 1951 gegründet und betreibt heute ein kleines internationales Streckennetz mit sieben Airbus Jets und neun ATR Turboprop Maschinen. Am Rande der Airshow China 2010 gab die Gesellschaft den Kauf von zwei A330-300 Langstreckenjets und sechs A321 Kurzstreckenjets bekannt. Mit dem A330-300 will die Airline hauptsächlich ihre kleineren Maschinen aus der A320 Serie auf verkehrsstarken Hauptrouten ergänzen. TransAsia will ihre Flotte vergrössern, damit das neu eröffnete Angebot nach China erweitert werden kann.