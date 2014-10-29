Cirrus Jet Flugtestprogramm nimmt an Fahrt auf

An der NBAA in Orlando gab es auch neue Informationen zu dem Fortschritt bei dem einstrahligen Privatflugzeug Cirrus SF50 Vision.

Cirrus Aircraft aus Duluth in Minnesota, forciert das Flugtestprogramm ihres einmotorigen Vision SF50 Privatjet. Cirrus Aircraft bereitet derzeit die ersten beiden serienkonformen Testflugzeuge Nummer zwei und drei auf den Erstflug vor. Die beiden Testflugzeuge, C1 und C2, sollen noch vor Jahresende in die Luft gebracht werden. Die Kabine von Testflugzeug C2 wird vollständig ausgestattet sein und soll auch als Demoflugzeug dienen. Die Verantwortlichen bei Cirrus Aircraft rechnen mit der Zulassung des einstrahligen Jets Ende 2015.

Cirrus Aircraft konnte für den einstrahligen Kleinjet bereits 550 Bestellungen entgegennehmen, die meisten Kunden kommen aus dem Kreis von zufriedenen Cirrus SR Betreibern, dem bewährten einmotorigen Kolbenmotor Reiseflugzeug von Cirrus. Der Kleinjet kostet rund 2 Millionen US Dollar.

Cirrus möchte im ersten vollen Produktionsjahr 75 bis 90 Flugzeuge bauen, die Produktion könnte dann sukzessive auf jährlich 125 Einheiten erhöht werden.

Der erste Erprobungsträger V1 hat seit seinem Erstflug im Sommer 2008 rund 800 Flugstunden absolviert. Cirrus kämpfte bei diesem Programm über Jahre hinweg mit der Finanzierung, die Weiterentwicklung dieses neuen Kleinjets wurde erst im April 2012 durch den Einstieg eines chinesischen Investors (CAIGA) wieder möglich. Das erste seriennahe Flugzeug fliegt seit Ende März 2014 und hat seither mehr als 120 Flustunden absolviert. Die Cirrus SF50 Vision ist mit einer Garmin G3000 Avionik und einem Williams International FJ33 Triebwerk ausgerüstet.

Der siebenplätzige Vision SF50 kann auf eine maximale Reiseflughöhe von 25.000 Fuss (7.600 m) steigen und kann bis zu 300 Knoten (556 km/h) schnell fliegen.