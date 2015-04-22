HondaJet kommt an die EBACE 2015

HondaJet (Foto: Honda Aircraft)

Der HondaJet wird in diesem Jahr zum ersten Mal an der EBACE in Genf der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Kleinjet von Honda Aircraft steht kurz vor der definitiven US-amerikanischen Zulassung, diese wird in den nächsten Monaten erwartet. Die provisorische FAA Musterberechtigung hat der HondaJet im März 2015 erhalten. Honda Aircraft hat bereits an der letzten EBACE den Willen zum Ausdruck gebracht, den HondaJet im Außenbereich an der EBACE 2015 präsentieren zu wollen. Anlässlich seiner World Tour, die Ende April beginnen wird, wird der Kleinjet nun vom 19. Mai bis zum 21. Mai im Außenbereich der EBACE zu sehen sein.

Bei dem HondaJet handelt es sich um einen Kleinjet, der von Honda Aircraft entwickelt wurde, das Flugzeug soll nach langer Verzögerung ab Mitte Jahr am Markt verfügbar sein. Der Kleinjet von Honda besticht ganz eindeutig durch sein ungewöhnliches Konzept. Honda hat sich dazu entschieden, die General Electric Honda HF120 Triebwerke über dem Flügel anzustraken und nicht wie üblich am Rumpf, dies führt nach Aussagen des Herstellers im Rumpfbereich zu mehr Platz und einer kleineren Lärmbelastung in der Kabine.

Der Honda Jet ist in der Klasse der Very Light Jets angesiedelt und hätte ursprünglich ab 2010 am Markt verfügbar sein sollen. Für Honda Aircraft ist es der erste Business Jet, so ist die Verzögerung nicht weiter verwunderlich.