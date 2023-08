TNT sieht erste Zeichen der Erholung

Europas zweitgrösster Express Frachtdienst ortet im Luftfrachttransport erste Anzeichen der Erholung.

An der Luftfracht kann man die Tendenzen im globalen Luftverkehr am besten ablesen, wenn es hier anzieht, ist die Krise langsam überwunden. Die internationale Luftfahrtvereinigung IATA sieht hier momentan noch keine grossen Erholungstendenzen. Nicht desto Trotz erwartet TNT eine langsame Aufhellung am getrübten Luftfrachthimmel und erhöht die Kapazitäten nach Asien. Der holländische Express Paket Dienst lancierte am Freitag ihren China Hub in Hongkong, den sie mit einem Boeing 747-400ERF Frachter ab ihrem Europa Hub in Lüttich bedient. Die Strecke wird dreimal in der Woche beflogen.