Southwest meldet hohen Verlust

Southwest Airlines Boeing 737-700 (Foto: Southwest Airlines)

Im zweiten Quartal 2020 musste Southwest wegen der Corona Krise einen hohen Nettoverlust von 915 Millionen US-Dollar hinnehmen, Southwest rechnet nicht mit einer raschen Erholung.

Ein Jahr zuvor resultierte bei dem weltweit grössten Low-Cost-Carrier Southwest Airlines noch ein Nettogewinn von 741 Millionen US-Dollar, dieser drehte sich wegen den Corona bedingten Ausfällen nun auf einen Nettoverlust von 915 Millionen US-Dollar. Der Umsatz brach von 5,909 Milliarden US-Dollar um 82,9 Prozent auf 1,008 Milliarden US-Dollar ein. Im gleichen Zeitraum sind die operativen Kosten um 56,8 Prozent auf 2,135 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 4,941 Milliarden USD) gesunken. Da in den Monaten April, Mai und Juni auch bei Southwest nur noch sehr wenig geflogen wurde, haben sich die Treibstoffkosten von 1,136 Milliarden USD auf 257 Millionen US-Dollar um 77,4 Prozent verbilligt. Die Personalkosten konnten um 17,1 Prozent auf 1,714 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Ein noch größerer operativer Verlust konnte durch das Payroll Support Program (PSP) verhindert werden, der Airline flossen im zweiten Quartal staatliche Hilfsgelder zur Stützung des Arbeitsmarktes im Wert von 784 Millionen US-Dollar zu. Der Betriebsverlust erreichte im zweiten Quartal 2020 bei Southwest 1,127 Milliarden US-Dollar, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Betriebsgewinn von 968 Millionen US-Dollar.

Southwest ist in der Komfortablen Lage und verfügt über eine hohe Liquidität von mehr 14,5 Milliarden US-Dollar, mit diesen Finanzmitteln wird Southwest die größte Krise in ihrer fünfzigjährigen Firmengeschichte gut meistern können. Geschäftsführer Gary C. Kelly rechnet jedoch nicht mit einer raschen Erholung des Marktes, ist aber zuversichtlich, dass die Airline auch diesen Sturm gut überstehen wird.

Im zweiten Quartal des laufenden Jahres flogen mit Southwest Airlines insgesamt 6,990 Millionen Passagiere (Vorjahr 42,569 Millionen), das entspricht einem krisenbedingten Einbruch von 83,6 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2020 brach der Umsatz bei Southwest um 52,6 Prozent auf 5,242 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 11,059 Milliarden USD). Der Nettoverlust erreichte im ersten Halbjahr 2020 1,009 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr resultierte in der gleichen Zeitspanne noch ein Nettogewinn von 1,128 Milliarden US-Dollar.

In den ersten sechs Monaten konnte Southwest Airlines 36,768 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr 80,382 Millionen), das entspricht einem Rückgang von 54,3 Prozent.