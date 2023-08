Southwest kommt Kanada einen Schritt näher

Southwest Airlines ist ihrem Ziel in Kanada Flüge anzubieten etwas näher gekommen.

Gemäss eigenen Berichten hat die in Dallas stationierte Southwest Airlines beim Verkehrsdepartement internationale Flugerlaubnis beantragt, um auch Flüge zwischen den USA und Kanada anbieten zu können. Im Juli hatte die Airline bekannt gegeben, mit WestJet einen Codesharing Vertrag unterzeichnet zu haben. Die neuerliche Anmeldung würde es Southwest ermöglichen, mit den eigenen Flugzeugen Flüge in Kanada anzubieten, wenn die Airline zu diesem Zeitpunkt auch keine Maschinen dafür zur Verfügung hat. Sie will ihren Codeshare Flugplan in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres bekannt geben.