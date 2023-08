Southwest erweitert Flugplan

Southwest Airlines hat zusätzliche Flüge nach New York in ihr Angebot aufgenommen.

Acht tägliche Non-Stop Flüge zwischen Chicago Midway und New York LaGuardia Airport will die Airline ab dem 28. Juni 2009 anbieten. Gleichzeitig will sie täglich drei zusätzliche Non-Stop Flüge zwischen Baltimore/Washington und LaGuardia einführen. Damit verbindet Southwest mehr als 45 Destinationen mit dem New Yorker Flughafen, darunter Las Vegas, Denver, Los Angeles, Seattle und San Diego.