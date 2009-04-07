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Southwest erweitert Flugplan

07.04.2009 PSEN
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Southwest Airlines hat zusätzliche Flüge nach New York in ihr Angebot aufgenommen.

Acht tägliche Non-Stop Flüge zwischen Chicago Midway und New York LaGuardia Airport will die Airline ab dem 28. Juni 2009 anbieten. Gleichzeitig will sie täglich drei zusätzliche Non-Stop Flüge zwischen Baltimore/Washington und LaGuardia einführen. Damit verbindet Southwest mehr als 45 Destinationen mit dem New Yorker Flughafen, darunter Las Vegas, Denver, Los Angeles, Seattle und San Diego.

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